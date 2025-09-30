Скрытное сосредоточение сил для решительного удара на фронте в зоне СВО стало практически невозможным из-за массового применения ВСУ разведывательных беспилотников, заявил политолог Алексей Живов. По его словам, даже в десяти километрах от линии соприкосновения дороги постоянно находятся под контролем высокоточных дронов противника, что усложняет возможность незаметной переброски техники и живой силы.

Однако, как отметил военный эксперт, ВС РФ для достижения реального успеха используют тактику наступления XXI века — вместо традиционного накопления сил создают избыточную концентрацию квалифицированных FPV-расчётов с дронами. Такой подход уже доказал свою эффективность при прорыве укреплённых позиций.

«Такую тактику реализовало Министерство обороны в одном из подразделений, и она работает. Она дала ощутимые результаты, которые не мог показать ни один сосед», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Ключевым моментом реализации этой тактики он назвал необходимость создания цифровой системы управления, способной оперативно координировать массовое применение дронов. Для масштабирования такого опыта на всю зону СВО потребуется отказаться от аналоговых систем управления, то есть при помощи раций.

Ранее на Украине удивились тактике российских дроноводов. Как рассказал инструктор ВСУ Антон Чёрный, операторы беспилотников ВС РФ отработали тактику до такой степени, что способны брать под контроль населённые пункты практически без участия штурмовых групп.