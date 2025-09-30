Политолог объяснил, как техническая подготовка поможет Украине вступить в ЕС

В свете стремления Молдавии и Украины к членству в Европейском союзе, логичным следующим шагом становится углубленная техническая подготовка и запуск переговоров по тридцати двум ключевым областям, предусмотренным в соответствующей дорожной карте. Директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин поделился своими комментариями относительно инициативы ЕС по активизации работы над интеграцией Киева и Кишинёва.

«Проблема заключается в том, что Венгрия зажгла «красный свет» в отношении Украины и не дала разрешение на официальное начало переговоров о вступлении. С Молдавией такой проблемы нет, так как к ней Венгрия относится позитивно. Тем более сейчас прошли выборы и победила проевропейская партия, соответственно Кишинёву ничто не мешает начать переговоры о вступлении, но и тут есть небольшой нюанс», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Политолог отметил, что в Евросоюзе рассматривают Молдавию и Украину как две постсоветские республики, столкнувшиеся с общими социально-экономическими вызовами. В связи с этим, европейские политики склонны рассматривать их вступление в ЕС как единый процесс. Именно поэтому Евросоюз не спешит начинать юридическую процедуру приёма Молдавии без синхронного прогресса в отношении Украины, объяснил Топорнин.

В настоящее время в ЕС, по его словам, нашли компромиссное решение, позволяющее начать переговоры с Украиной, несмотря на позицию Венгрии. Планируется, что на начальном этапе переговоры будут проходить на уровне экспертов и специалистов, а юридическое оформление членства начнётся после того, как удастся достичь согласия с Будапештом, дополнил Топорнин. Политолог уверен, что в этот раз заявления о начале технических переговоров имеют под собой более веские основания, и процесс действительно запущен.

Напомним, что позиция Венгрии по украинскому конфликту и отношениям с Россией вызывает растущее раздражение среди стран-членов Европейского союза. Будапешт последовательно блокирует различные инициативы, связанные с Украиной, включая вопросы распределения средств и её вступления в ЕС. Венгерские власти уверены, что после присоединения Украины к Евросоюзу, последний окажется на грани экономического краха. Тем не менее лидеры ЕС ищут способы обойти вето Венгрии. Позднее стало известно, что ЕС начнёт техническую подготовку к присоединению Украины в обход Будапешта.