30 сентября, 13:03

Экс-замглавы Кубани Власова арестовали на 2 месяца по делу о хищении гумпомощи

Александр Власов. Обложка © Официальный сайт Темрюкского района

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов арестован на два месяца по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Александр Власов в зале суда. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

Напомним, накануне стало известно об обысках по месту проживания Александра Власова. Также правоохранители проверяют причастность его 26-летнего сына к коррупционным схемам. Экс-замгубернатора 29 сентября оставил свою должность и сообщил о решении отправиться на СВО.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

