Экс-замглавы Кубани Власова арестовали на 2 месяца по делу о хищении гумпомощи
Александр Власов. Обложка © Официальный сайт Темрюкского района
Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов арестован на два месяца по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.
Александр Власов в зале суда. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
Напомним, накануне стало известно об обысках по месту проживания Александра Власова. Также правоохранители проверяют причастность его 26-летнего сына к коррупционным схемам. Экс-замгубернатора 29 сентября оставил свою должность и сообщил о решении отправиться на СВО.
