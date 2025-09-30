Суд Кишинёва приговорил оппозиционера Таубер к 7,5 года тюрьмы

В Кишинёве суд вынес приговор в отношении оппозиционного депутата парламента Молдавии Марины Таубер, её отправили на 7,5 года в тюрьму, обвинив в незаконном «финансировании политической деятельности». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«По совокупности преступлений Марина Таубер приговаривается к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием в полуоткрытом пенитенциарном учреждении для женщин и с лишением права занимать государственные должности, а также осуществлять деятельность, связанную с финансовой деятельностью в политических партиях, сроком на 3 года», — зачитала вердикт судья.

Депутат стала фигурантом дела сразу по пяти статьям. Ей вменили подделку отчётов о финансировании избирательной кампании партии «Шор», незаконное получение денег во время выборов мэра города Бельцы, а также её признали виновной во вмешательстве в правосудие. Прокурор требовал отправить подсудимую в тюрьму на 13 лет. Сейчас Таубер проживает за рубежом, суд прошёл без её участия. Политик отказалась признавать свою вину и не раз объясняла журналистам, что Кишинёв просто фабрикует уголовные дела, расправляясь с неугодными чиновниками.

Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы депутату Марине Таубер. Парламентарий была удостоена награды за заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. При этом Кишинёв обвинил Таубер в организации акции протеста в здании суда и срыве одного из заседаний, на котором рассматривалось дело против руководителя блока «Победа» Илана Шора. Другое обвинение касалось якобы получения средств из незаконных источников на выборах мэра города Бельцы в 2021 году. Весной 2024 года парламент Молдавии лишил Таубер депутатского иммунитета.