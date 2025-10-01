Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 11:43

Конец эпохи мира: Политолог рассказал о старте нового этапа в истории Европы

Политолог Чихачев: Эпоха мира после холодной войны для Евросоюза завершена

Флаги ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sinonimas

Флаги ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sinonimas

Эпоха мира и низких военных расходов для Европейского союза фактически завершилась, уверен доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Алексей Чихачев. Далее европейские страны намерены раскручивать оборонную промышленность, возвращать утраченные производства и наращивать военные бюджеты, подчеркнул политолог.

По его словам, в ЕС рассматривают инвестиции в военно-промышленный комплекс как инструмент перезапуска экономики. Европейские стратеги рассчитывают, что масштабное финансирование оборонного сектора сможет стимулировать экономический рост в целом, компенсируя потери от сворачивания других отраслей промышленности.

«Европейские политики понимают, что эпоха мирного дивиденда после холодной войны закончилась», — заявил собеседник «Ленты.ру».

В Кремле рассказали о вынужденных военных мерах в ответ на провокации ЕС на Балтике
В Кремле рассказали о вынужденных военных мерах в ответ на провокации ЕС на Балтике

Напомним, ранее Евросоюз запустил процесс приёма Украины вопреки вето Венгрии. Кроме того, идея выдать Украине кредит из российских активов расколола Европу.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar