Конец эпохи мира: Политолог рассказал о старте нового этапа в истории Европы

Эпоха мира и низких военных расходов для Европейского союза фактически завершилась, уверен доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Алексей Чихачев. Далее европейские страны намерены раскручивать оборонную промышленность, возвращать утраченные производства и наращивать военные бюджеты, подчеркнул политолог.

По его словам, в ЕС рассматривают инвестиции в военно-промышленный комплекс как инструмент перезапуска экономики. Европейские стратеги рассчитывают, что масштабное финансирование оборонного сектора сможет стимулировать экономический рост в целом, компенсируя потери от сворачивания других отраслей промышленности.

«Европейские политики понимают, что эпоха мирного дивиденда после холодной войны закончилась», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Напомним, ранее Евросоюз запустил процесс приёма Украины вопреки вето Венгрии. Кроме того, идея выдать Украине кредит из российских активов расколола Европу.