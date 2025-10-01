Психиатр раскрыл детали отравления школьников предтреном в Екатеринбурге

Ученики екатеринбургского лицея, пострадавшие от отравления порошком, сознательно употребили вещество, а не вдохнули его случайно. Такое мнение в беседе с «Постньюс» высказал психиатр-психотерапевт Василий Шуров.

«Я думаю, что дети придумали, что порошок был рассыпан. Это очень странно — этим невозможно ингалироваться. Нос должно страшно раздражать», — пояснил Шуров.

Эксперт предположил, что школьники могли принять более серьёзное вещество, чем спортивная добавка, поскольку именно это объясняет ухудшение их самочувствия. При этом психиатр отметил, что если бы это был действительно предтрен, то здоровью детей ничего бы не угрожало.