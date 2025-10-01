Новак: Годовая инфляция в России по итогам сентября составляет около 8%

Годовая инфляция в РФ по итогам сентября составила около 8%, что свидетельствует о замедлении её темпов. О текущей динамике цен сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе общения с прессой на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Вице-премьер отметил, что наблюдаемое замедление инфляции является результатом политики, которую проводят правительство и Центральный банк и которая нацелена на принятие дезинфляционных мер. По его словам, проводимый курс уже даёт положительные результаты. Новак также уточнил, что по ожиданиям властей, к концу текущего года показатель инфляции снизится до 6-7%.

«Сегодня мы наблюдаем, что снижаются темпы инфляции. Проводимая Центральным банком и правительством политика направлена на снижение инфляционных процессов, на принятие дезинфляционных мер, она приносит свои результаты. По результатам сентября год к году уровень инфляции примерно составляет 8%», — сказал он.