Катя Гордон спасла Елену Товстик от психушки и ушла из-за решения оспорить брачный контракт

Юрист Екатерина Гордон призналась, что больше не будет представлять интересы Елены Товстик, которая делит огромное состояние с экс-супругом, бизнесменом Романом Товстиком. Пара рассталась после измены мужчины с женой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной. Адвокат объяснила в телеграм-канале, почему отказалась от участия в судебном деле.

«Меня никто не увольнял и не отказывался. Я согласилась на помощь в мирном урегулировании вопросов и в битве за всех детей в суде. Её [Елены Товстик] позиция и планы поменялись. Это нормально. Моя позиция осталась неизменной и участвовать в том, в чём не вижу перспектив и смысла, отказываюсь я», — пояснила юрист.

По словам Гордон, Елена Товстик наняла ещё юристов, которые консультировали её параллельно и убеждали, что перспективы оспаривания брачного договора в суде хорошие. Однако Гордон не верит, что её подзащитная сможет получить больше. По её словам, она предотвратила «возможный отъезд Елены в психиатрическую больницу» и сделала всё, чтобы Роман Товстик выплатил часть состояния бывшей супруге в досудебном порядке.

«Это банальная история про двух защитников, один из которых просто обещает клиенту больше», — сделала вывод Гордон.

В итоге Елена отказалась подписывать мирное соглашение с бывшим мужем и «выбрала путь судов за имущество». Гордон пояснила, что не поменяла свою позицию в данном деле и считает, что её уже бывшую клиентку просто накрутили на борьбу с экс-супругом, хотя шансы отсудить больше, чем предлагает сейчас добровольно отдать бизнесмен, невероятно малы. По словам юриста, договор с Еленой уже расторгнут из-за разных взглядов на юридическое решение дела.

Напомним, история семьи Товстик и Дибровых наделала много шума в светской хронике. Роман и Елена прожили вместе более десяти лет и воспитали шестерых детей, но союз распался после того, как стало известно о романе мужчины с Полиной Дибровой — женой Дмитрия Диброва. Сам телеведущий отстранился от конфликта и не стал комментировать измену супруги. Также в их семье раздел имущества прошёл без скандалов. Шоумену полностью достался роскошный особняк семьи, а Полина будет жить в съёмном доме, правда, там же, на Рублёвке.