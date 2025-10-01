«Может прилететь»: В Госдуме отреагировали на угрозы Зеленского ударить по России

В ответ на провокационные действия Киева, Россия потенциально может применить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для нанесения удара по зданию, где находится Владимир Зеленский. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, продолжение агрессивной риторики со стороны украинского правительства может привести к неминуемым для него последствиям.

Депутат выразил непонимание термина «удары возмездия», используемого Зеленским, однако заявил, что у России есть неиспользованное вооружение, которое может быть применено. По его словам, возмездие для Зеленского в этом случае будет неизбежным. Также Колесник отметил, что подобный ответ России получил бы широкую поддержку внутри страны.

«Надо напомнить об «Орешнике» и другом оружии, которое по своей разрушительной силе можно сравнить с ядерным оружием. Кстати, у нас также наготове тактическое ядерное оружие. Поэтому прежде чем делать заявления [в адрес Москвы], надо всё-таки учитывать возможные последствия. Вполне может прилететь «Орешник» [по офису Зеленского в Киеве]», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Колесник добавил, что укрытия и бомбоубежища не спасут украинских чиновников от ответных ударов. Член ГД РФ призвал Зеленского к сдержанности в своих заявлениях, особенно в текущий период эскалации. По его словам, на Банковой улице, вероятно, уже не осталось чиновников, так как они укрываются в подвалах и бомбоубежищах.

«Собственно, бомбоубежище — это лишь способ не копать могилу лишний раз, там они и останутся. Возможно, когда-нибудь геологи найдут их и будут разбираться, кто это такие. Поэтому [Зеленскому] нужно быть осторожнее с выражениями в такой обострённой ситуации. Она висит в воздухе. Тогда слово «возмездие» может осуществиться как раз в отношении его самого», — подытожил Колесник.

Напомним, ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в кулуарах Варшавского форума по безопасности разразился угрозами в адрес России. Он заявил, что у Киева якобы есть оружие, которое достанет до любых объектов на территории нашей страны. В Кремле отметили, что подобные заявления звучат постоянно. Тем не менее они не меняют реального положения дел на фронте, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.