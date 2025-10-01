Подозреваемый в убийстве жены и дочек в Ульяновске страдал от лудомании

Житель Ульяновска, подозреваемый в убийстве своей жены и двух дочерей, страдал от лудомании. Об этом сообщает Baza.

По сведениям телеграм-канала, Ильмир был занят в фирме по монтажу пластиковых окон, однако систематически проигрывал крупные суммы в интернет-казино. Это приводило к постоянным долгам — он занимал до 50 тысяч рублей еженедельно в надежде отыграться.

На этой почве с женой постоянно происходили конфликты. Семья испытывала серьёзные финансовые трудности, и погибшая Елизавета была вынуждена самостоятельно брать кредиты, не имея возможности их погасить. По решению суда на ней числилось более 130 тысяч рублей долга перед различными банковскими организациями.

Напомним, сегодня в одной из квартир в Ульяновске нашли тело 27-летней девушки и двух её маленьких дочек. Следы на месте трагедии указывают, что они были убиты. В расправе подозревают отца семейства, который пытался свести счёты с жизнью. Именно он открыл дверь приехавшей повидать внуков бабушке и попробовал убедить её, что в жильё ворвались неизвестные и всех убили, а он отбивался, как мог, но не преуспел.