1 октября, 14:16

«Чёрная метка»: Нарколог не оценил идею маркировать алкоголиков и психов

Нарколог Шуров выступил против маркировки алкоголиков на портале Госуслуги

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Инициатива по маркировке на портале «Госуслуги» пользователей с диагностированными психическими расстройствами или алкогольной зависимостью нарушает законодательство о медицинской тайне, заявил врач-нарколог Василий Шуров. Он подчеркнул, что разглашение диагнозов допустимо исключительно по запросу суда или следственных органов, а не через публичные цифровые платформы.

По мнению эксперта, подобные «чёрные метки» создают дополнительные барьеры для пациентов, проходящих лечение от пагубных зависимостей и психических заболеваний, осложняя их возвращение к нормальной жизни. Медик отметил, что такая мера не только противоречит логике, но и является этически неприемлемой.

«Нужно такого человека стигматизировать и создавать вокруг него вакуум? Надо бояться тайных наркоманов и алкоголиков, а не состоящих на учёте. Они уже, можно сказать, выздоравливают», — уверен собеседник «Ридуса».

Напомним, ранее создатель движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов заявил, что на портале «Госуслуги» необходимо вводить метки о наличии алкогольной зависимости и психических расстройств. Общественник пролагает, что такая мера позволит оградить общество от потенциально опасных лиц, а также сформировать институт репутации.

