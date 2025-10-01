Дворковича час не пускали на стадион, где «Кайрат» играл с «Реалом»

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович столкнулся со сложностями при попытке попасть на футбольный матч «Кайрата» и «Реала». О ситуации он сообщил агентству ТАСС.

По словам главы федерации, основные трудности были связаны с жёсткими мерами безопасности. Обеспечивавшие порядок правоохранители тщательно выявляли безбилетников, что осложнило жизнь и тем зрителям, которые собирались посмотреть матч на совершенно законных основаниях. Толпа в свою очередь была крайне напориста и её действительно нужно было сдерживать.

«Проходили долго, к началу не попали, но тем не менее удовольствие получили. У ворот были примерно минут за 45, вошли через 15 минут после начала», — сказал Дворкович агентству.

Встреча в Алма-Ате на стадионе «Центральный» завершилась разгромной победой мадридского «Реала» со счётом 5:0. Для казахстанского «Кайрата» это был первый домашний поединок в групповом этапе Лиги чемпионов, после поражения в гостях от лиссабонского «Спортинга» со счётом 1:4. Звезда испанского клуба Киллиан Мбаппе оформил хет-трик в ходе встречи.

Визит в Алма-Аты легендарного испанского клуба стал настоящим праздником для жителей столицы Казахстана. Но были и свои минусы — перед Центральным стадионом города собралась огромная толпа, что привело к серьёзной давке.