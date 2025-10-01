В Польше замяли расследование из-за «нацистского шабаша» на концерте Макса Коржа

Прокуратура Варшавы не усмотрела состава преступления в демонстрации бандеровской символики во время выступления белорусского артиста Макса Коржа на Национальном стадионе. О прекращении расследования сообщил депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий, который инициировал проверку.

«Прокуратура закрыла дело по моему заявлению о пропаганде бандеровской идеологии на Национальном стадионе [в Варшаве]», — написал Матецкий в соцсетях.

Как пояснила пресс-секретарь ведомства Каролина Старос в комментарии для СМИ, собранные материалы не доказали, что люди, принёсшие на стадион флаги с символикой ОУН-УПА* и прочую атрибутику, преследовали цель пропаганды нацистской или иной тоталитарной идеологии. По её словам, у следствия не нашлось оснований утверждать, что действия этих лиц носили характер прославления или популяризации запрещенной идеологии.

Напомним, крупный политический скандал разгорелся на концерте Макса Коржа в Варшаве 10 августа. Украинская молодёжь начала махать чёрно-красным флагом ОУН-УПА* и показывать нацистские символы. Польские власти ужесточили политику в отношении украинских беженцев. Премьер пообещал выслать 57 человек, а президент Навроцкий заблокировал закон о социальных пособиях для неработающих украинцев.

