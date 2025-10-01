В Ульяновске поймали отца-лудомана, который устроил кровавую расправу над женой и дочерьми
В Ульяновске задержан подозреваемый в убийстве жены и двух детей
В Ульяновске задержан подозреваемый в убийстве женщины и двух детей.
В Ульяновске задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в убийстве собственной супруги и их малолетних детей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Ульяновской области.
В Ульяновске задержан подозреваемый в убийстве женщины и двух детей. Видео © Telegram / СУ СКР по Ульяновской области
По предварительным данным, 1 октября в квартире на Киевском бульваре подозреваемый совершил убийство 27-летней жены и двоих детей, после чего нанёс себе резаные раны предплечий.
Обнаружила страшную находку мать обвиняемого. После оказания медицинской помощи мужчину доставили в следственный отдел, где задержали в порядке ст.91 УПК РФ. Следователям предстоит установить мотивы и все обстоятельства совершённого преступления.
Ранее в Ульяновске произошло тройное убийство: в одной из квартир были обнаружены тела 27-летней женщины и её двух малолетних дочерей. Подозреваемый — отец семейства Ильмир, работавший в компании по монтажу пластиковых окон, — страдал игровой зависимостью и систематически проигрывал крупные суммы в онлайн-казино, еженедельно занимая до 50 тысяч рублей в попытках отыграться. Прибывшей бабушке он пытался объяснить происшествие нападением неизвестных, однако следственные действия указывают на его причастность к преступлению. После расправы мужчина предпринял попытку суицида.
