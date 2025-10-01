В Ульяновске поймали отца-лудомана, который устроил кровавую расправу над женой и дочерьми

В Ульяновске задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в убийстве собственной супруги и их малолетних детей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Ульяновской области.

В Ульяновске задержан подозреваемый в убийстве женщины и двух детей. Видео © Telegram / СУ СКР по Ульяновской области

По предварительным данным, 1 октября в квартире на Киевском бульваре подозреваемый совершил убийство 27-летней жены и двоих детей, после чего нанёс себе резаные раны предплечий.

Обнаружила страшную находку мать обвиняемого. После оказания медицинской помощи мужчину доставили в следственный отдел, где задержали в порядке ст.91 УПК РФ. Следователям предстоит установить мотивы и все обстоятельства совершённого преступления.