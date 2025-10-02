Валдайский форум
2 октября, 09:23

Пожар произошёл на территории ИК-6 в Самарской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

На территории исправительной колонии строгого режима в Самарской области произошло возгорание в одном из производственных цехов, сообщает SHOT.

Пожар вспыхнул в бытовом помещении цеха №3 около 10:28 утра в посёлке Управленческий. Прибывшие расчёты экстренных служб оперативно ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров, отметив, что в результате никто не пострадал.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ярославле загорелся нефтеперерабатывающий завод. Позже стало известно, что пожарным удалось справиться с возгоранием. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. На борьбу с пожаром ушло около трёх часов.

