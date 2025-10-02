Пожар произошёл на территории ИК-6 в Самарской области

На территории исправительной колонии строгого режима в Самарской области произошло возгорание в одном из производственных цехов, сообщает SHOT.

Пожар вспыхнул в бытовом помещении цеха №3 около 10:28 утра в посёлке Управленческий. Прибывшие расчёты экстренных служб оперативно ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров, отметив, что в результате никто не пострадал.

