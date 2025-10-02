На Кубани 11-летний школьник упал в яму и провёл там всю ночь
В Апшеронске Краснодарского края 11-летний мальчик провалился в яму и провёл в ней всю ночь, спасти Артёма удалось только на утро. Всё случилось недалеко от детской спортплощадки. О происшествии сообщают местные паблики.
Мальчик провалился в яму в Апшеронске и просидел в ней всю ночь. Видео © Telegram / Типичный Апшеронск
Мальчик провалился в яму в Апшеронске и просидел в ней всю ночь. Фото © Telegram / Типичный Апшеронск
Нашли школьника рабочие, которые сразу вызвали скорую и сотрудников МЧС. Мальчика госпитализировали в больницу в шоковом состоянии. Информация о случившемся также поступила в ОМВД России по Апшеронскому району.
«Предварительно установлено, что мальчик 1 октября шёл с тренировки и упал в неогороженную яму, где провёл всю ночь», — сообщают представители регионального МВД.
Сейчас в больнице находится мама школьница, которая искала его всю ночь. Также для урегулирования вопроса в медучреждение приехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае рядом с Манской петлёй пропала семья Усольцевых. Ирина и Сергей отправились туда в поход вместе с маленькой дочкой ещё 28 сентября. Информация об их местонахождении до сих пор неизвестна. Для поисков уже привлекли вертолёт.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © Life.ru / Kandinsky