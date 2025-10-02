На Кубани 11-летний школьник упал в яму и провёл там всю ночь

В Апшеронске Краснодарского края 11-летний мальчик провалился в яму и провёл в ней всю ночь, спасти Артёма удалось только на утро. Всё случилось недалеко от детской спортплощадки. О происшествии сообщают местные паблики.

Мальчик провалился в яму в Апшеронске и просидел в ней всю ночь. Видео © Telegram / Типичный Апшеронск

Мальчик провалился в яму в Апшеронске и просидел в ней всю ночь. Фото © Telegram / Типичный Апшеронск

Нашли школьника рабочие, которые сразу вызвали скорую и сотрудников МЧС. Мальчика госпитализировали в больницу в шоковом состоянии. Информация о случившемся также поступила в ОМВД России по Апшеронскому району.

«Предварительно установлено, что мальчик 1 октября шёл с тренировки и упал в неогороженную яму, где провёл всю ночь», — сообщают представители регионального МВД.

Сейчас в больнице находится мама школьница, которая искала его всю ночь. Также для урегулирования вопроса в медучреждение приехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.