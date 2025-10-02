Уральский чиновник Ицкович раскаялся за растоптанный плакат о контрацепции

Сорвавший информационный плакат о контрацепции в женской консультации Екатеринбурга руководитель службы перинатальных психологов Свердловской области Марк Ицкович признал, что допустил непрофессиональный поступок. Он объяснил свои действия эмоциональным порывом, сославшись на военное прошлое и личные убеждения.

«Ну, аффект у меня был. Я человек темпераментный, офицер, был дважды в командировках в горячих точках, у меня иногда импульсивность проявляется. Погорячился. Потому что моя личная позиция такова: если ребёнок появился, то лучше, чтобы он жил. В этом мои ценности непоколебимы», — отметил собеседник URA.ru.

Ицкович подтвердил, что плакат был размещён законно и в рамках медицинского регламента, предусматривающего информирование женщин обо всех вариантах сохранения репродуктивного здоровья. При этом он подчеркнул, что осознаёт неправомерность своего поступка и сожалеет о создании негативного имиджа для регионального Минздрава.

«Так что плакат там висел совершенно официально. А рядом висел плакат о том, что сохранять беременность хорошо. Чтобы у женщины был выбор, чтобы она понимала», — рассказал Ицкович.

В пресс-службе свердловского минздрава уточнили, что Ицкович не представляет официальную позицию ведомства. Как отметил сам чиновник, руководство в деликатной форме указало ему на недопустимость подобных действий, он согласился с данными выводами.

Напомним, в Екатеринбурге попал в сеть ролик, где Марк Ицкович — руководитель медико‑социальной службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области — демонстративно уничтожает информационный материал в женской консультации №1. Видео опубликовала в телеграм-канале член Общественной палаты Наталья Москвитина. Общественница, проверяя учреждение, обратила внимание на плакат с перечнем «наиболее эффективных методов контрацепции» и возмутилась.