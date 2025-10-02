На компанию Ильи Авербуха подали в суд с требованием взыскать 17 млн рублей

С компанией призёра Олимпийских игр по фигурному катанию Ильи Авербуха «ММГ Скейтинг» судятся из-за долга в 17 миллионов рублей, сообщает портал «Страсти». По данным издания, строительная фирма «МС Билдингс» из Набережных Челнов подала иск о взыскании 14,1 миллиона рублей за выполненные работы. Также компания требует взыскать три миллиона рублей неустойки.

Арбитражный суд Татарстана уже принял иск к рассмотрению и назначил первое заседание на 25 ноября 2025 года. Уточняется, что в 2024 году компания Авербуха получила 685,4 миллиона рублей выручки при чистой прибыли в 4,1 миллиона рублей. Детали работ, за которые образовалась задолженность, не раскрываются.

Ранее Life.ru сообщал, что Илья Авербух за последние четыре года получил 1175 автомобильных штрафов. С июня 2021 года общая сумма штрафов прославленного спортсмена составила 1 миллион 230 тысяч рублей. Кроме того, раскрыт многомиллионный заработок Авербуха.