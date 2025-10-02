Зеленский отреагировал на возвращение 185 пленных одним словом и тремя эмодзи

Возвращение 185 украинских военных в результате договорённостей об обмене пленными с Россией вызвало отклик со стороны Владимира Зеленского. На это событие он отреагировал одним словом и тремя эмодзи.

В своих соцсетях он подтвердил факт успешного завершения процесса, отметив, что освобождённые военнослужащие находятся в безопасности, используя формулировку «дома». В качестве визуального сопровождения своего заявления он добавил три эмодзи, символизирующие национальный флаг. К сообщению прилагался видеоролик, запечатлевший выход солдат из автобусов.

Напомним, 2 октября Россия вернула из украинского плена 185 военных, а также 20 гражданских лиц. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. А 18 сентября Россия и Украина провели обмен телами военных: Москва отдала противнику 1000 тел, а на родину вернула 24 тела наших военных.