«Как корабль назовёшь»: Путин вспомнил цитату из советского мультика, говоря о Министерстве войны США
Путин назвал агрессивной идею переименования МО США в Министерство войны
Обложка © Кадр из фильма «Приключения капитана Врунгеля», режиссер Давид Черкасский / Kinopoisk
Президент России Владимир Путин высказался относительно переименования Министерства обороны Соединённых Штатов в «Министерство войны», отметив агрессивный характер такого шага. Соответствующее заявление прозвучало в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Можно сказать, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Какой-то смысл, наверное, в этом есть. Звучит это несколько агрессивно», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о неизбежности краха гегемонистской модели мирового устройства, отметив, что «провал такой затеи был вопросом только времени». Российский лидер подчеркнул, что ни одна сила не обладает способностью управлять всем миром и предписывать другим странам нормы поведения. Российский лидер призвал умерить геополитические амбиции и обратить внимание на такие вызовы, как социально-экономические трудности, неконтролируемая миграция и маргинализация Европы в глобальной конкуренции.
