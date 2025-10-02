«Как корабль назовёшь»: Путин вспомнил цитату из советского мультика, говоря о Министерстве войны США

Президент России Владимир Путин высказался относительно переименования Министерства обороны Соединённых Штатов в «Министерство войны», отметив агрессивный характер такого шага. Соответствующее заявление прозвучало в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Можно сказать, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Какой-то смысл, наверное, в этом есть. Звучит это несколько агрессивно», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неизбежности краха гегемонистской модели мирового устройства, отметив, что «провал такой затеи был вопросом только времени». Российский лидер подчеркнул, что ни одна сила не обладает способностью управлять всем миром и предписывать другим странам нормы поведения. Российский лидер призвал умерить геополитические амбиции и обратить внимание на такие вызовы, как социально-экономические трудности, неконтролируемая миграция и маргинализация Европы в глобальной конкуренции.