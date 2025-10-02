«Работа идёт по плану»: Путин заявил о создании зоны безопасности вдоль всей линии фронта
Обложка © Telegram / Минобороны России
Президент России Владимир Путин сообщил о планомерном создании зоны безопасности вдоль линии боевого соприкосновения, подчеркнув организованный характер проводимых операций. Соответствующее заявление прозвучало в ходе его выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«[Вдоль линии боевого соприкосновения] уверенно создается зона безопасности, и эта работа идёт слаженно, спокойно, по плану», — подчеркнул российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о взятии российскими подразделениями города Константиновка, который являлся одним из ключевых оборонительных рубежей ВСУ, укреплявшимся на протяжении последнего десятилетия. Путин также сообщил о достижениях российских Вооружённых сил, заявив, что подразделения группировки «Запад» установили контроль над значительной частью города Купянска, а город Кировск полностью перешёл под контроль российских войск.
