Президент России Владимир Путин сообщил о планомерном создании зоны безопасности вдоль линии боевого соприкосновения, подчеркнув организованный характер проводимых операций. Соответствующее заявление прозвучало в ходе его выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«[Вдоль линии боевого соприкосновения] уверенно создается зона безопасности, и эта работа идёт слаженно, спокойно, по плану», — подчеркнул российский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о взятии российскими подразделениями города Константиновка, который являлся одним из ключевых оборонительных рубежей ВСУ, укреплявшимся на протяжении последнего десятилетия. Путин также сообщил о достижениях российских Вооружённых сил, заявив, что подразделения группировки «Запад» установили контроль над значительной частью города Купянска, а город Кировск полностью перешёл под контроль российских войск.