Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 17:03

«Работа идёт по плану»: Путин заявил о создании зоны безопасности вдоль всей линии фронта

Путин: РФ уверенно создает зону безопасности вдоль линии боевого соприкосновения

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Президент России Владимир Путин сообщил о планомерном создании зоны безопасности вдоль линии боевого соприкосновения, подчеркнув организованный характер проводимых операций. Соответствующее заявление прозвучало в ходе его выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«[Вдоль линии боевого соприкосновения] уверенно создается зона безопасности, и эта работа идёт слаженно, спокойно, по плану», — подчеркнул российский лидер.

Путин анонсировал очень убедительный ответ России на милитаризацию Европы
Путин анонсировал очень убедительный ответ России на милитаризацию Европы

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о взятии российскими подразделениями города Константиновка, который являлся одним из ключевых оборонительных рубежей ВСУ, укреплявшимся на протяжении последнего десятилетия. Путин также сообщил о достижениях российских Вооружённых сил, заявив, что подразделения группировки «Запад» установили контроль над значительной частью города Купянска, а город Кировск полностью перешёл под контроль российских войск.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar