Если в разгар шатдауна и острой нехватки средств Правительство США решит потушить огонь на Статуе Свободы, это станет не просто актом символического характера, а мощным и тревожным сигналом для всей страны. Об этом в беседе с Life.ru заявила маг Екатерина Ткачёва.

Статуя Свободы является важнейшим воплощением американских ценностей, амбиций и силы, а не просто визитной карточкой для мигрантов. Эксперт отметила, что если государство допустит погасание огней, это будет означать, что Америка потеряла свою душу, дух и будущее.

«Такое событие покажет всему миру, что страна дошла до грани развала, что её идеалы уступили экономическим и политическим кризисам. Это станет очень плохим знаком — знак того, что американская мечта утратила свою силу, что национальная идентичность и надежда на лучшее исчезают», — отметила маг.

Потеря таких вдохновляющих образов нанесёт критический удар по имиджу и внутренней стабильности США, поставив под угрозу выживание страны, поскольку символы являются фундаментом национальной гордости и единства.

«Америка может опуститься в разруху, потерять свои ценности и никогда не стать великой. Это будет очень тревожным и невосполнимым падением для страны, которая всегда мечтала о великом будущем», — заключила Ткачёва.

Ранее американские СМИ писали, что факел Статуи Свободы рискует потухнуть уже через неделю из-за бюджетного кризиса в США. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул и демократы штата обвинили в происходящем республиканцев и подчеркнули, что местные власти не намерены оплачивать содержание символа страны.