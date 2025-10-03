Министр Байрактар: Турция не откажется от закупки газа у России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LETOPISEC
Турция не планирует прекращать закупку природного газа у России. Министр энергетики и природных ресурсов страны Альпарслан Байрактар заявил об этом в интервью телеканалу CNN Türk.
Он отметил, что страна хочет диверсифицировать источники энергоресурсов.
«Что касается Турции, мы не можем сказать нашим гражданам — извините, газ закончился. <…> Скоро зима, у нас есть определённые соглашения», — добавил министр.
Байрактар подчеркнул, что безопасность поставок газа требует обязательного использования разных источников без дискриминации. Он уточнил, что страна получает газ из различных источников, включая Россию, Азербайджан, Иран и Туркмению.
Евросоюз последние годы активно ищет альтернативные источники энергопоставок, чтобы уменьшить зависимость от России. Туркмения, обладающая крупными запасами газа, рассматривается Брюсселем как потенциальный стратегический поставщик. При этом Словакия и Венгрия заявили, что полный отказ от российской нефти и газа создаст серьезные проблемы как для отдельных стран, так и для всего Евросоюза. По их мнению, руководство Европы действует в интересах Киева и Вашингтона, не имея самостоятельного мнения. Тем не менее Болгария намерена перекрыть транзит газа из России в Венгрию и Словакию к 2028 году.
