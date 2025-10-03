Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 03:34

Маск назвал премьера Великобритании Стармера актёром с пустой головой

Кир Стармер и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Altopix / Frederic Legrand - COMEO

Кир Стармер и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Altopix / Frederic Legrand - COMEO

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X высказался о премьер-министре Великобритании Кире Стармере. Он назвал его «актёром с пустой головой», которому другие диктуют, что говорить.

«Стармер — актёр с пустой головой. Другие подсказывают ему слова, которые он должен произнести», — написал Маск.

«Революция» в Британии началась: Разделит ли Стармер судьбу Карла I?
«Революция» в Британии началась: Разделит ли Стармер судьбу Карла I?

Ранее отец Илона Эррол Маск также высказывал критику в адрес Стармера. Он утверждал, что премьер-министр обращается к иностранным советникам для решения внутренних проблем в управлении страной. По словам Эррола, Стармер получает указания из-за границы. Тогда же он охарактеризовал Россию как главную «страшилку» для запугивания европейцев и американцев.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Великобритания
  • Илон Маск
  • Кир Стармер
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar