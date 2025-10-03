В Ереване суд дал архиепископу два года по делу о призыве к захвату власти

Ереванский суд приговорил архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэля Аджапахяна к двум годам лишения свободы. Решение огласила судья Армине Меликсетян, сообщает информагентство Armenpress.

Священнослужителя признали виновным по статье о публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности и насильственному свержению конституционного строя. Судья оставила без изменения ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурорская сторона требовала для обвиняемого более строгого наказания в виде двух с половиной лет тюремного заключения. Представители защиты, в свою очередь, настаивали на полной невиновности своего подзащитного и требовали его немедленного освобождения. Адвокаты архиепископа намерены обжаловать вынесенный приговор в установленном законом порядке.

Напомним, что задержание архиепископа Микаэля Аджапахяня произошло в июне. Он не стал сопротивляться и спокойно вышел с силовиками, поскольку уверен, что не сделал ничего плохого. Однако инцидент спровоцировал массовые волнения. Например, в Москве десятки человек провели акцию протеста возле посольства Армении, выражая несогласие с действиями властей республики.