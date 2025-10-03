Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 15:07

В Ереване суд дал архиепископу два года по делу о призыве к захвату власти

Суд в Ереване приговорил к двум годам лишения свободы архиепископа Аджапахяна

Архиепископ ААЦ Микаэль Аджапахян. Обложка © Youtube / Kentron Channel

Архиепископ ААЦ Микаэль Аджапахян. Обложка © Youtube / Kentron Channel

Ереванский суд приговорил архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэля Аджапахяна к двум годам лишения свободы. Решение огласила судья Армине Меликсетян, сообщает информагентство Armenpress.

Священнослужителя признали виновным по статье о публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности и насильственному свержению конституционного строя. Судья оставила без изменения ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурорская сторона требовала для обвиняемого более строгого наказания в виде двух с половиной лет тюремного заключения. Представители защиты, в свою очередь, настаивали на полной невиновности своего подзащитного и требовали его немедленного освобождения. Адвокаты архиепископа намерены обжаловать вынесенный приговор в установленном законом порядке.

Пашинян обещал лично возглавить «‎крестовый поход» против Католикоса Всех Армян
Пашинян обещал лично возглавить «‎крестовый поход» против Католикоса Всех Армян

Напомним, что задержание архиепископа Микаэля Аджапахяня произошло в июне. Он не стал сопротивляться и спокойно вышел с силовиками, поскольку уверен, что не сделал ничего плохого. Однако инцидент спровоцировал массовые волнения. Например, в Москве десятки человек провели акцию протеста возле посольства Армении, выражая несогласие с действиями властей республики.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Армения
  • Религия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar