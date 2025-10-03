Расчёты ПВО уничтожили шесть украинских дронов над тремя регионами России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Российские системы ПВО успешно нейтрализовали шесть украинских БПЛА самолётного типа в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, три дрона были сбиты над Курской областью, два – над Белгородской областью, и ещё один – над Брянской областью.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирной жительницы в Шебекине. По его словам, женщина погибла в результате попадания боеприпаса ВСУ в частный дом. Кроме того, в Шебекине из-за атаки дрона ВСУ погиб военнослужащий подразделения «Орлан».
