Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

3 октября, 17:29

Расчёты ПВО уничтожили шесть украинских дронов над тремя регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Российские системы ПВО успешно нейтрализовали шесть украинских БПЛА самолётного типа в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, три дрона были сбиты над Курской областью, два – над Белгородской областью, и ещё один – над Брянской областью.

ВСУ ударили по ТЦ в Курской области, есть пострадавшие

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирной жительницы в Шебекине. По его словам, женщина погибла в результате попадания боеприпаса ВСУ в частный дом. Кроме того, в Шебекине из-за атаки дрона ВСУ погиб военнослужащий подразделения «Орлан».

