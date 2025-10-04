Валдайский форум
3 октября, 22:28

Приставы начали арестовывать активы бывшего судьи Момотова и его компаньонов

Виктор Момотов. Обложка © АГН «Москва» / Ярослав Чингаев

Судебные приставы по иску Генпрокуратуры России приступили к аресту имущества отставного судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и его деловых партнёров. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на материалы судебных дел и исполнительных производств.

Как отмечается в документах, 24 сентября Останкинский районный суд Москвы выдал 26 исполнительных листов на основании иска Генпрокуратуры, восемь из которых касаются «обращения взыскания на заложенное имущество».

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура направила в столичный суд иск, целью которого является обращение в доход государства активов Момотова, приобретённых им в нарушение антикоррупционного законодательства. Общая стоимость этих активов оценивается в 9 миллиардов рублей, и в основном речь идёт о сети отелей Marton, которой, по информации Генпрокуратуры, Момотов владел через подставных лиц. Также в деле Момотова оказался замешан и сын его бизнес-партнёра. Иван Марченко, наследник «гостиничного короля» Андрея Марченко, был арестован по обвинению в мошенничестве и отмывании средств в особо крупном размере.

Тем временем, Басманный суд Москвы заключил под стражу миллиардера Ибрагима Сулейманова по уголовному делу о заказных убийствах. Мера пресечения в виде ареста будет действовать до 2 декабря. Судебное заседание проводилось в закрытом режиме по ходатайству следствия. Объяснялось это тем, что в материалах дела содержатся охраняемые законом сведения и данные о здоровье, а также продолжается активный сбор доказательств и установление личности других участников. Пресса была допущена в зал суда только для оглашения окончательного решения по мере пресечения. Напомним, что предпринимателя подозревают в организации двух заказных убийств.

