В США на фоне шатдауна заканчиваются средства на контроль ядерного арсенала

Глава министерства энергетики США Крис Райт заявил в интервью Fox News о быстром истощении бюджета, предназначенного для обеспечения безопасности ядерных запасов страны, на фоне продолжающегося шатдауна федерального правительства.

По его словам, Национальное управление по ядерной безопасности, отвечающее за контроль боеголовок, реакторов подлодок и силовые установки авианосцев, располагает финансированием лишь на восемь ближайших дней. После этого ведомство будет вынуждено вводить чрезвычайные меры. Райт отметил, что текущая ситуация представляет собой абсурд.

Напомним, администрация Белого дома завершила подготовку перечня ведомств, в которых планируются массовые увольнения на фоне продолжающегося шатдауна федерального правительства. Часть агентств оказались в перечне из-за политики разнообразия, равенства и инклюзивности, однако главной причиной называется их несоответствие приоритетам президента. Ранее Сенат США не поддержал инициативу республиканцев о продлении финансирования правительства. Согласно результатам голосования, за проект проголосовали 54 сенатора, против — 44. Сенат также отклонил законопроект, предложенный демократами (46 сенаторов «за», 52 — «против»). Для утверждения документа было необходимо заручиться поддержкой 60 сенаторов.