Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 00:06

В США на фоне шатдауна заканчиваются средства на контроль ядерного арсенала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicole Glass Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicole Glass Photography

Глава министерства энергетики США Крис Райт заявил в интервью Fox News о быстром истощении бюджета, предназначенного для обеспечения безопасности ядерных запасов страны, на фоне продолжающегося шатдауна федерального правительства.

По его словам, Национальное управление по ядерной безопасности, отвечающее за контроль боеголовок, реакторов подлодок и силовые установки авианосцев, располагает финансированием лишь на восемь ближайших дней. После этого ведомство будет вынуждено вводить чрезвычайные меры. Райт отметил, что текущая ситуация представляет собой абсурд.

Встанет абсолютно всё: СМИ раскрыли, как шатдаун в США может отразиться на Украине
Встанет абсолютно всё: СМИ раскрыли, как шатдаун в США может отразиться на Украине

Напомним, администрация Белого дома завершила подготовку перечня ведомств, в которых планируются массовые увольнения на фоне продолжающегося шатдауна федерального правительства. Часть агентств оказались в перечне из-за политики разнообразия, равенства и инклюзивности, однако главной причиной называется их несоответствие приоритетам президента. Ранее Сенат США не поддержал инициативу республиканцев о продлении финансирования правительства. Согласно результатам голосования, за проект проголосовали 54 сенатора, против — 44. Сенат также отклонил законопроект, предложенный демократами (46 сенаторов «за», 52 — «против»). Для утверждения документа было необходимо заручиться поддержкой 60 сенаторов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar