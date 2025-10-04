Бывшему судье Верховного суда Момотову запретили открывать новые счета

Бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову запретили открывать новые счета в банках. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет ТАСС. Решение принято в рамках антикоррупционного иска, поданного Генеральной прокуратурой.

«В рамках обеспечительных мер, принятых Останкинским судом Москвы по иску Генпрокуратуры, Момотову запрещено открывать новые счета в банках», — говорится в сообщении.

Аналогичные ограничения введены в отношении аффилированных с ним лиц. Действующие счета арестованы, включая проценты по вкладам, денежные средства и ценности. Банкам предписано прекратить доступ фигурантов иска к банковским ячейкам, сейфам и металлическим счетам.

Ранее Генеральная прокуратура подала иск об изъятии в пользу государства около ста объектов недвижимости, имеющих отношение к Виктору Момотову, занимавшему пост председателя Совета судей. По информации ведомства, он являлся фактическим совладельцем сети отелей Marton, общая стоимость которых оценивается приблизительно в девять миллиардов рублей. Момотов занимал должность председателя Совета судей с 2016 года, а до этого работал секретарём пленума Верховного суда Российской Федерации.

