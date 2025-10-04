Валдайский форум
Регион
4 октября, 02:42

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В воздушной гавани Казани ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — утончили в ведомстве.

В трёх аэропортах России сняли ограничения на полёты, в Нижнем Новгороде ввели
Ранее жители города Кириши в Ленобласти сообщали о взрывах в небе над городом. Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал о работе расчётов противовоздушной обороны. Возникло возгорание в промзоне, которое в настоящее время уже ликвидировали. Силами противовоздушной обороны в небе над городом уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Алена Пенчугина
