В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полёты

В воздушной гавани Казани ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — утончили в ведомстве.

В трёх аэропортах России сняли ограничения на полёты, в Нижнем Новгороде ввели

В трёх аэропортах России сняли ограничения на полёты, в Нижнем Новгороде ввели

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.