СК завершил расследование дела о мошенничестве с жилищными субсидиями Минобороны

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Сергея Теры о мошенничестве с жилищными субсидиями. Об этом свидетельствуют судебные материалы, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

В материалах уточняется, что фигуранту дела окончательно предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Расследование дела в отношении Теры завершено, ему окончательно предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве при получении выплат, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия», — говорится в публикации.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год Сергей Тера вместе с группой сообщников за взятку способствовал получению двумя другими фигурантами увеличенных жилищных субсидий. Для этого они вносили в жилищные дела заведомо ложные сведения, чем причинили Министерству обороны ущерб на сумму в несколько десятков миллионов рублей. В ноябре 2024 года, в СК РФ сообщали о возбуждении данного уголовного дела.

