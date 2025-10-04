Российские подразделения взяли под оперативный контроль восточные районы Северска, где в настоящий момент продолжаются интенсивные бои. О развитии наступательной операции сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части», — заявил Кимаковский.

Советник добавил, что в настоящее время штурмовые подразделения закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают продвижение вглубь городской застройки. По его словам, противник оказывает ожесточённое сопротивление, используя заранее подготовленные оборонительные позиции.

Накануне военный эксперт также сообщал, что российские военнослужащие ведут активное наступление, оказывая мощное давление на северные пригороды Северска. По его оценке, обстрелы северной части города снижают боеспособность противника, что позволяет российским войскам добиваться регулярного, хоть и медленного, продвижения.

За прошедшие сутки украинская армия понесла тяжёлые потери, оцениваемые в 1440 человек. Боевые действия в различных секторах фронта привели к следующим результатам: группировка «Север» вывела из строя до 205 военнослужащих, «Днепр» — более 60, «Запад» — свыше 220, «Юг» — до 130, «Восток» — 295, а «Центр» — более 530.