Присвоенный ВСУ российский танк уничтожен в зоне СВО
Обложка © Telegram / Colonelcassad
В сентябре в зоне СВО был уничтожен российский танк Т-72, ранее захваченный украинскими военными. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своём телеграм-канале.
По мнению Рожина, украинские инженеры могли заменить башню танка. Эксперт опубликовал фото, на котором запечатлена уничтоженная боевая машина.
Т-72 «Урал» — это советский основной боевой танк, созданный конструкторами Уралвагонзавода и поступивший на вооружение Советской армии в 1973 году.
За прошедшие сутки украинская армия понесла тяжёлые потери, оцениваемые в 1440 человек. Кроме того, за последнюю неделю Армия России освободила семь населённых пунктов.
