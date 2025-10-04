Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 08:13

Присвоенный ВСУ российский танк уничтожен в зоне СВО

Обложка © Telegram / Colonelcassad

Обложка © Telegram / Colonelcassad

В сентябре в зоне СВО был уничтожен российский танк Т-72, ранее захваченный украинскими военными. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своём телеграм-канале.
По мнению Рожина, украинские инженеры могли заменить башню танка. Эксперт опубликовал фото, на котором запечатлена уничтоженная боевая машина.

Т-72 «Урал» — это советский основной боевой танк, созданный конструкторами Уралвагонзавода и поступивший на вооружение Советской армии в 1973 году.

Армия России начала бои за Северск
Армия России начала бои за Северск

За прошедшие сутки украинская армия понесла тяжёлые потери, оцениваемые в 1440 человек. Кроме того, за последнюю неделю Армия России освободила семь населённых пунктов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar