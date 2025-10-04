Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 09:17

Союзная ХАМАС палестинская группировка одобрила план Трампа по Газе

Исламский джихад* поддержал ответ ХАМАС на американское предложение по Газе

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Палестинская группировка «Исламский джихад»* выразила поддержку реакции другой группировки на предложенный США план по прекращению конфликта в Газе. Об этом сообщают Reuters и The Times of Israel.

«[Реакция] ХАМАС на план [президента США Дональда] Трампа отражает позицию фракций палестинского сопротивления, и «Исламский джихад»* ответственно участвовал в консультациях, которые привели к этому решению», — сказано в заявлении группировки.

Вторая по величине группировка в Газе, «Исламский джихад»*, не является частью ХАМАС, но ведет с ним общую борьбу против Израиля. Вслед за нападением ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, «Исламский джихад»* заявил, что удерживает более 30 израильских заложников. Группировка настаивает на их освобождении в обмен на возвращение палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Израиль приступил к освобождению заложников после ответа ХАМАС
Израиль приступил к освобождению заложников после ответа ХАМАС

Ранее Трамп потребовал от ХАМАС принять его план до вечера воскресенья, 5 октября. В противном случае он угрожал группировке «невиданным адом». Палестинская группировка, в свою очередь, согласилась освободить израильских заложников и передать тела погибших.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • хамас
  • Дональд Трамп
  • США
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar