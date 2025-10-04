Союзная ХАМАС палестинская группировка одобрила план Трампа по Газе

Палестинская группировка «Исламский джихад»* выразила поддержку реакции другой группировки на предложенный США план по прекращению конфликта в Газе. Об этом сообщают Reuters и The Times of Israel.

«[Реакция] ХАМАС на план [президента США Дональда] Трампа отражает позицию фракций палестинского сопротивления, и «Исламский джихад»* ответственно участвовал в консультациях, которые привели к этому решению», — сказано в заявлении группировки.

Вторая по величине группировка в Газе, «Исламский джихад»*, не является частью ХАМАС, но ведет с ним общую борьбу против Израиля. Вслед за нападением ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, «Исламский джихад»* заявил, что удерживает более 30 израильских заложников. Группировка настаивает на их освобождении в обмен на возвращение палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

