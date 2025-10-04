Союзная ХАМАС палестинская группировка одобрила план Трампа по Газе
Исламский джихад* поддержал ответ ХАМАС на американское предложение по Газе
Обложка © ТАСС / ЕРА
Палестинская группировка «Исламский джихад»* выразила поддержку реакции другой группировки на предложенный США план по прекращению конфликта в Газе. Об этом сообщают Reuters и The Times of Israel.
«[Реакция] ХАМАС на план [президента США Дональда] Трампа отражает позицию фракций палестинского сопротивления, и «Исламский джихад»* ответственно участвовал в консультациях, которые привели к этому решению», — сказано в заявлении группировки.
Вторая по величине группировка в Газе, «Исламский джихад»*, не является частью ХАМАС, но ведет с ним общую борьбу против Израиля. Вслед за нападением ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, «Исламский джихад»* заявил, что удерживает более 30 израильских заложников. Группировка настаивает на их освобождении в обмен на возвращение палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.
Ранее Трамп потребовал от ХАМАС принять его план до вечера воскресенья, 5 октября. В противном случае он угрожал группировке «невиданным адом». Палестинская группировка, в свою очередь, согласилась освободить израильских заложников и передать тела погибших.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.