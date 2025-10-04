В Совфеде разъяснили вопрос об изъятии пустующих квартир
Сенатор Шевченко: Пустующие квартиры на Севере изымать не будут
Обложка © РИА Новости / Александр Сухов
Собственников квартир, признанных пустующими на Крайнем Севере, не будут лишать жилья. Решение о признании таких помещений пустующими будет приниматься специальной комиссией при местных органах власти. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко
«Во-первых, у граждан не будут изымать квартиры. Решение о признании жилья пустующим будет приниматься комиссией, которая создаётся органом местного самоуправления в определённом порядке», — сказал сенатор.
По словам Шевченко, законопроект о критериях признания жилья пустующим разработан по просьбе северных регионов. Проблема заключается в том, что собственники уезжают, перестают содержать квартиры, а муниципалитеты продолжают снабжать дома ресурсами. Это приводит к порче систем водо- и теплоснабжения, а также создаёт угрозу безопасности для проживающих.
«Такие квартиры будут переходить в муниципальный жилищный фонд. <…> В данном случае имеется в виду отказ, когда сам собственник примет такое решение. <…> Чаще всего собственники от таких квартир сами отказываются, поскольку не могут их продать и не хотят содержать», — отметил он.
Законопроект предполагает, что квартира может быть признана пустующей, если выполнены как минимум два из четырёх критериев — долги по коммунальным услугам или налогам, отсутствие изменений в показаниях счётчиков, неисправности входной двери, окон или отопительных приборов.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который закрепляет в Жилищном кодексе РФ процедуру признания жилых помещений в многоквартирных домах на Крайнем Севере пустующими. Документ наделяет органы местного самоуправления полномочиями по признанию квартир пустующими. При этом законопроект предусматривает возможность передачи таких помещений в собственность государства.
