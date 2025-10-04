Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 октября, 11:26

Два маломерных судна столкнулись в Астраханской области, один человек пострадал

СК: Человек пострадал при столкновении маломерных судов в Астраханской области

Кадр с места ЧП. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В акватории реки Карайский Банк в Астраханской области произошло столкновение двух маломерных судов, в результате которого один человек получил травмы и был госпитализирован. Об инциденте сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своём Telegram-канале.

По данным следствия, инцидент произошёл 3 октября в 50 километрах от села Цветное Володарского района, где маломерное судно, оснащённое лодочным мотором, столкнулось с пластиковым маломерным судном, на борту которого находились два пассажира. В результате столкновения оба судоводителя не пострадали, однако один из пассажиров пластикового водного транспорта получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время следователем Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проведен осмотр места происшествия и выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех причин и условий произошедшего инцидента.

Life.ru ранее сообщал об опрокидывании прогулочного катера на Волге в Татарстане. В результате ЧП погибли четыре человека.

