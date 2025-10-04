Бадалян: Парафирование договора с Баку не затрагивает российских военных

Парафированное соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном не затрагивает вопрос пребывания российских пограничников на территории Армении. Об этом в интервью изданию PassBlue сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян.

Бадалян спросили, уйдут ли российские подразделения, патрулирующие южную границу Армении с Ираном, в связи с подписанием мирного соглашения. Пресс-секретарь пояснила, что присутствие российских сил основано на отдельном двустороннем договоре с Москвой. По её словам, этот вопрос регулируется исключительно в рамках армяно-российских договорённостей и не имеет отношения к парафированному миру между Ереваном и Баку.

Напомним, что Пашинян и Алиев при посредничестве США подписали декларацию о мире в Вашингтоне 8 августа. В результате достижения компромисса спорные территории отошли к Азербайджану. А 1 сентября они провели двусторонние переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзинь. Стороны акцентировали внимание на необходимости поддерживать конструктивный диалог и развивать взаимное доверие.