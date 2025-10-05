Патрушев считает, что Армия России опередила ВС США, став сильнейшей в мире

Армия России в настоящее время является самой сильной в мире, считает помощник президента РФ Николай Патрушев. Своей оценкой он поделился, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

Политик заявил, что по мощи Вооружённые силы Российской Федерации превзошли даже ВС США, которые считаются самыми сильными на международной арене.

«Самой сильной армией многие называют США. Ничего подобного, потому что наша армия сильнее и способна дать отпор», — заявил Патрушев.

Как добавил помощник президента России, военные понимают, что в настоящее время РФ готова противостоять любой стране на поле боя. По словам Патрушева, это стало возможно благодаря поддержке внутри страны.