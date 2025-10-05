Пенсионный коэффициент в России в 2027 году может увеличиться до 168,57 рубля
К 2027 году стоимость одного пенсионного коэффициента в России планируют повысить до 168,57 рубля. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно документам, в течение 2027 года предусмотрены два этапа индексации. С 1 февраля значение коэффициента увеличится до 163,03 рубля, а с 1 апреля — до 168,57 рубля. В 2028 году показатель может достичь 181,97 рубля.
Ранее стало известно, что в 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы в два этапа: на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля. На 2028 год также запланировано очередное двухэтапное увеличение: на 4% с 1 февраля и на 3,8% с 1 апреля. Также было предложено увеличить страховую пенсию по старости как минимум до 35 тысяч рублей.
