Медики оценили состояние спасённой на Камчатке туристки как средней тяжести

Медицинские работники оценили состояние туристки, спасённой на Вилючинском вулкане на Камчатке, как средней тяжести. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. По информации ведомства, у выжившей альпинистки зафиксировано общее переохлаждение. Для дальнейшего наблюдения её госпитализируют в терапевтическое отделение Елизовской районной больницы.

«Состояние выжившей альпинистки медики расценивают как средней тяжести. Она будет госпитализирована в терапевтическое отделение Елизовской районной больницы. Травм у неё нет, зафиксировано общее переохлаждение», — отмечается в Telegram-канале министерства.

Камчатские спасатели завершили спасательную операцию по эвакуации трёх туристов с Вилючинского вулкана.