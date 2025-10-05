МВД Грузии обвинило певца Бурчуладзе в призывах к свержению власти

В Грузии задержаны пятеро организаторов массовых акций протеста, состоявшихся в Тбилиси в день проведения муниципальных выборов. Среди участников — 70-летний оперный певец Паата Бурчуладзе. Об этом сообщил телеканал Rustavi2 со ссылкой на официальное заявление заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе.

«Сотрудники Министерства внутренних дел Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе арестованы. Они обвиняются в соответствии с Конституцией Грузии в результате насилия, или свержения правительства штата по призыву, а также в групповом насилии, организации, лидерстве и участии», — отмечается в официальном сообщении.

Оперный певец Паата Бурчуладзе также является основателем оппозиционного движения «Проспект Руставели» и народным артистом Грузинской ССР. Согласно информации телеканала, именно он стал одним из первых, кто призвал демонстрантов к штурму президентского дворца. Во время разгона протестов Бурчуладзе пострадал от применения перцового спрея со стороны спецназа и был госпитализирован, где позднее его задержали правоохранители.

В список задержанных также вошли представители оппозиционных сил: члены «Национального движения» Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе, представитель «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе. Всем фигурантам грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, что в день выборов, 4 октября, в Тбилиси на площади Свободы оппозиция провела массовый митинг. Организатор акции, экс-генпрокурор Зоделава, призвал протестующих к захвату президентского дворца. После этого часть митингующих направилась к резиденции, где столкнулась с полицией. Для разгона протестующих, которые успели снести ворота, были использованы водометы и слезоточивый газ.