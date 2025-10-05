Удививший Путина «лохматой» причёской архитектор «Сириуса» рассказал о её создании
Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Главный архитектор концертного центра «Сириус» Андрей Литвинов рассказал, что создание его необычной прически утром занимает всего полминуты. Подробностями о своём образе он поделился в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Тридцать секунд. Я же говорю, это проект, здесь всё рассчитано», — отметил Литвинов.
Архитектор добавил, что внимание главы государства стало для него неожиданностью, а сам образ для него — это часть творческого подхода к дизайну и самовыражения.
Напомним, Путин во время визита в концертный центр «Сириус» похвалил Литвинова и пошутил о его лохматом виде. А построенный новый объект российский лидер ёмко назвал «конфеткой».
