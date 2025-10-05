Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

5 октября, 14:01

Удививший Путина «лохматой» причёской архитектор «Сириуса» рассказал о её создании

Причёска архитектора Сириуса, удивившая Путина, занимает у него 30 секунд

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Главный архитектор концертного центра «Сириус» Андрей Литвинов рассказал, что создание его необычной прически утром занимает всего полминуты. Подробностями о своём образе он поделился в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Тридцать секунд. Я же говорю, это проект, здесь всё рассчитано», — отметил Литвинов.

Архитектор добавил, что внимание главы государства стало для него неожиданностью, а сам образ для него — это часть творческого подхода к дизайну и самовыражения.

Напомним, Путин во время визита в концертный центр «Сириус» похвалил Литвинова и пошутил о его лохматом виде. А построенный новый объект российский лидер ёмко назвал «конфеткой».

Мария Любицкая
