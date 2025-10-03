Путин назвал конфеткой новый концертный центр «Сириус»

Президент России Владимир Путин высоко оценил новый концертный центр «Сириус», назвав его «конфеткой». Он также выразил признательность главному архитектору Андрею Литвинову за его талантливую работу.

«Я вас искренне поздравляю, очень хорошо, что у нас так много таких молодых и таких талантливых людей, как вы, просто здорово. <...> Искренне говорю. Просто конфетка така», — обратился глава государства к Литвинову, поблагодарив его за этот проект.

Президент подчеркнул, что открытие центра выгодно как для «Сириуса», так и для всей России. Он поздравил Литвинова, назвав создание центра значительным достижением. Путин также похвалил архитектора, сопроводив комплимент шутливым замечанием о его причёске.

«Несмотря на то, что вы такой лохматый, так выглядите, у вас замечательно всё получается. Вы просто очень талантливый человек», — отметил Путин.

Напомним, что на базе нового концертного центра «Сириус» прошла церемония награждения. В ходе мероприятия Владимир Путин высоко оценил труд учителей, занимавшихся обучением личного состава, участвующего в СВО. Президент также присвоил ряду деятелей образования и спорта почётные звания. Российский лидер также поздравил педагогов с наступающим профессиональным праздником.