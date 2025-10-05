Валдайский форум
5 октября, 16:41

ХАМАС согласился сдать оружие инстанции под эгидой ООН

Al Hadath: ХАМАС сдаст оружие египетско-палестинскому органу под эгидой ООН

Обложка © ТАСС / ZUMA / Abed Rahim Khatib

Палестинское движение ХАМАС выразило готовность передать вооружение в распоряжение специального органа. Инстанция будет создана на основе сил безопасности Египта и Палестины и будет действовать под эгидой Организации Объединённых Наций, сообщает телеканал Al Hadath.

Источник, близкий к радикалам, сообщил, что они намерены как можно скорее реализовать положения плана по Газе, предложенного президентом США Дональдом Трампом. В то же время, по его словам, Израиль препятствует этой инициативе, продолжая бомбардировки анклава.

Сам ХАМАС информацию о передаче вооружений пока не прокомментировал.

«Ты всегда чертовски негативный»: Трамп матом уговорил Нетаньяху пойти на сделку с ХАМАС
«Ты всегда чертовски негативный»: Трамп матом уговорил Нетаньяху пойти на сделку с ХАМАС

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от ХАМАС принять его план до вечера воскресенья, 5 октября. В противном случае он угрожал группировке «невиданным адом». Палестинская группировка, в свою очередь, согласилась освободить израильских заложников и передать тела погибших.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
