ХАМАС согласился сдать оружие инстанции под эгидой ООН
Al Hadath: ХАМАС сдаст оружие египетско-палестинскому органу под эгидой ООН
Обложка © ТАСС / ZUMA / Abed Rahim Khatib
Палестинское движение ХАМАС выразило готовность передать вооружение в распоряжение специального органа. Инстанция будет создана на основе сил безопасности Египта и Палестины и будет действовать под эгидой Организации Объединённых Наций, сообщает телеканал Al Hadath.
Источник, близкий к радикалам, сообщил, что они намерены как можно скорее реализовать положения плана по Газе, предложенного президентом США Дональдом Трампом. В то же время, по его словам, Израиль препятствует этой инициативе, продолжая бомбардировки анклава.
Сам ХАМАС информацию о передаче вооружений пока не прокомментировал.
Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от ХАМАС принять его план до вечера воскресенья, 5 октября. В противном случае он угрожал группировке «невиданным адом». Палестинская группировка, в свою очередь, согласилась освободить израильских заложников и передать тела погибших.
