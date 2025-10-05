ХАМАС согласился сдать оружие инстанции под эгидой ООН

Палестинское движение ХАМАС выразило готовность передать вооружение в распоряжение специального органа. Инстанция будет создана на основе сил безопасности Египта и Палестины и будет действовать под эгидой Организации Объединённых Наций, сообщает телеканал Al Hadath.

Источник, близкий к радикалам, сообщил, что они намерены как можно скорее реализовать положения плана по Газе, предложенного президентом США Дональдом Трампом. В то же время, по его словам, Израиль препятствует этой инициативе, продолжая бомбардировки анклава.

Сам ХАМАС информацию о передаче вооружений пока не прокомментировал.