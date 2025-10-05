Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 20:00

В небе над Донецком прогремел мощный взрыв

РИАН: На северо-западе Донецка прозвучал мощный взрыв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Вечером в воскресенье, 5 октября, в небе над Донецком раздался взрыв. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», работающий на месте событий.

Подчёркивается, что взрыв прозвучал в период с 21:25 по 21:30 по московскому времени. Его было слышно на северо-западе столицы Донецкой Народной Республики.

Согласно информации Telegram-канала «Типичный Донецк», взрыв прозвучал около Куйбышевского района города. Как сообщают местные жители в комментариях, громкий звук был слышен и в других районах Донецка.

Официальной информации об инциденте от местных властей пока не поступало. Данные о возможных пострадавших в настоящее время отсутствуют.

Взрослый и ребёнок пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Взрослый и ребёнок пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Ранее жители Белгорода сообщили об отключении электричества и воды в некоторых районах города на фоне объявления ракетной опасности в регионе. Отмечается, что перебои с электро- и водоснабжением начались после серии взрывов в областном центре. Белгородские больницы перешли на резервные источники питания после обстрела ВСУ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar