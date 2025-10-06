Валдайский форум
5 октября, 21:52

Стало известно, кто стал новым министром финансов Франции

Reuters: Ролан Лескюр назначен на пост министра финансов Франции

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roland.lescure

На пост главы Министерства экономики и финансов Франции назначен Ролан Лескюр. Министр внутренних дел и глава Минюста сохранили свои должности в новом правительстве. Такой информацией делится агентство Reuters, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.

«Ролан Лескюр, близкий союзник президента Франции Эмманюэля Макрона, был назначен министром финансов в новом правительстве», — говорится в публикации.

Также сообщается, что несколько руководителей ключевых ведомств сохранили свои должности. В частности, речь идёт о министре внутренних дел Брюно Ретайо и главе Министерства юстиции Пятой республики Жеральде Дарманене.

Напомним, ранее стало известно, что новым министром обороны Франции назначен Брюно Ле Мэр, который до этого возглавлял Министерство экономики и финансов. Руководитель МВД Брюно Ретайо, повторно утверждённый на свою должность, выступил с критикой нового состава кабинета министров. По его словам, перестановки в правительстве не демонстрируют ожидаемого разрыва с предыдущей политикой.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Виталий Приходько
