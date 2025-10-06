Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 октября, 02:14

В Пензенской области отменили план Ковёр

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты в Пензенской области были сняты в 04:27. Об этом сообщили в МЧС по региону.

«План «Ковёр» отменён. Временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят», — говорится в сообщении.

Напомним, план «Ковёр» в Пензенской области был введён в 22:31 по московскому времени. Кроме того, был активирован режим угрозы беспилотников и ограничен интернет. А ранее для обеспечения безопасности полётов были введены временные ограничения в аэропорту Ярославля.

