Более 70 активистов «Флотилии стойкости» вместе с Тунберг депортируют из Израиля в понедельник

Свыше 70 активистов «Флотилии стойкости», среди которых находится известная активистка Грета Тунберг, будут депортированы из Израиля в понедельник. Об этом сообщает Agence France-Presse, уточняя, что почти все они будут вывезены в Грецию.

«Шведская активистка Грета Тунберг будет среди более чем 70 человек разных национальностей, которые покинут Израиль в понедельник после того, как они были задержаны на борту перехваченной флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа. Большинство, если не все, будут доставлены самолётом в Грецию, откуда они смогут вернуться на родину», — говорится в публикации.

Сообщается, что 6 октября Израиль покинут 28 французов, 27 граждан Греции, 15 граждан Италии и 9 подданных Швеции. При этом более 20 испанцев уже вернулись домой из Израиля 5 октября.

Ранее Грета Тунберг сообщила о неудовлетворительных условиях содержания под стражей в Израиле. Активистка жалуется на обезвоживание из-за нехватки еды и питья. МИД Израиля, со своей стороны, категорически опроверг сообщения о жестоком обращении с Тунберг и другими участниками движения «Флотилия стойкости». В официальном заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства подобные утверждения были названы «наглой ложью».