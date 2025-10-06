Миляев: Расчёты ПВО сбили восемь украинских беспилотников в Тульской области

Расчёты противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В результате атаки пострадавших и разрушений в регионе зафиксировано не было. Однако в области сохраняется опасность беспилотников.

«Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили восемь украинских беспилотников», — написал Миляев в своём телеграм-канале.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного украинского беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков беспилотного устройства работают экстренные службы. До этого сообщалось о взрывах над Нижним Новгородом и Дзержинском. Местные жители слышали более 10 хлопков и видели яркие вспышки в небе.