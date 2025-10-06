Валдайский форум
Регион
6 октября, 03:59

Миляев: Расчёты ПВО сбили восемь украинских беспилотников в Тульской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Расчёты противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В результате атаки пострадавших и разрушений в регионе зафиксировано не было. Однако в области сохраняется опасность беспилотников.

«Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили восемь украинских беспилотников», — написал Миляев в своём телеграм-канале.

Вооружённые силы Украины атакуют Рязань, работают расчёты ПВО

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного украинского беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков беспилотного устройства работают экстренные службы. До этого сообщалось о взрывах над Нижним Новгородом и Дзержинском. Местные жители слышали более 10 хлопков и видели яркие вспышки в небе.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

