Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 06:56

Десятки активистов «Флотилии стойкости» устроили голодовку в тюрьмах Израиля из-за Газы

42 участника Флотилии стойкости объявили голодовку в тюрьмах Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kia_img

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kia_img

Задержанные Израилем участники «Флотилии стойкости» объявили голодовку, протестуя против действий израильских властей в секторе Газа. Как сообщили представители в соцсети X, цель акции 42 голодающих – привлечь внимание к гуманитарному кризису в регионе.

«42 добровольца с «Глобальной флотилии Сумуда» начали коллективную голодовку в израильских тюрьмах», — говорится в сообщении.

Задержанные отказываются принимать еду от Израиля, обвиняя его в создании условий, при которых палестинцы в секторе Газа испытывают голод. В акции участвуют граждане США, Великобритании, Греции, Франции, Испании, Бразилии, Турции, Австрии, Катара, Бельгии, Финляндии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Швейцарии и Австралии.

Более 70 активистов «Флотилии стойкости» вместе с Тунберг депортируют из Израиля в понедельник
Более 70 активистов «Флотилии стойкости» вместе с Тунберг депортируют из Израиля в понедельник

Напомним, что ранее активистка Грета Тунберг пожаловалась на условия содержания под стражей в Израиле, заявив о недостаточном количестве еды и воды. В ответ МИД Израиля категорически опроверг информацию о жестоком обращении с Тунберг и другими участниками «Флотилии стойкости», назвав подобные заявления «наглой ложью» в официальном заявлении пресс-службы.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar